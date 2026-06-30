Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в южната част на Гърция в 7:13 ч. местно време в района на Лакония на полуостров Пелопонес, на около 178 км юг-югозападно от Атина. По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория епицентърът е бил в морската зона край бреговете на региона, на дълбочина около 14 км.

Земетресение с магнитуд 4,1 разтърси Гърция

Няма информация за пострадали хора или материални щети. Местните власти следят обстановката.

Редактор: Цветина Петкова