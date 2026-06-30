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Той е осъден за измама срещу стрийминг платформа
Холивудският режисьор Карл Ринш, обвинен в измама срещу стрийминг платформата Netflix, която го беше наела да създаде научнофантастичен сериал, е осъден на 30 месеца затвор, предадоха "Асошиейтед прес" и АФП, позовавайки се на прокуратурата на Манхатън.
Известен с филма за самураи „47 ронини“ (2013) с участието на Киану Рийвс, Ринш е подписал договор с Netflix през 2018 г. за проект, наречен „Белият кон“ (White Horse).
Carl Erik Rinsch, sutradara Hollywood yang divonis bersalah atas kasus penipuan terhadap Netflix senilai US$11 juta (sekitar Rp170 miliar) tahun lalu, resmi dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. https://t.co/37omIjYIwL— Media Indonesia (@mediaindonesia) June 30, 2026
Стрийминг платформата е изплатила на режисьора 44 милиона долара между 2018 и 2019 г., а след това допълнителни 11 милиона долара през март 2020 г.
С тези 11 милиона долара Карл Ринш си е позволил „луксозни стоки“, включително пет автомобила „Ролс-Ройс“ и едно „Ферари“, и е предприемал рискови действия, се посочва в направеното от прокурора Джей Клейтън изявление.
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Присъдата на 48-годишния Ринш включва също три години пробация, конфискация на 11 милиона долара и глоба в размер на 700 долара. Режисьорът беше признат за виновен в измама и пране на пари в края на съдебния процес срещу него през декември 2025 г. В съдебен документ, подаден във връзка с определянето на присъдата, защитата му обясни, че събитията са се случили на фона на „огромен“ професионален натиск и „изключително конфликтен“ развод.
'47 Ronin' director Carl Rinsch is sentenced to 30 months in prison after defrauding Netflix out of $11 million.— MTN (@movietv_news) June 30, 2026
During sentencing, the court considered evidence of Rinsch's mental health struggles through a character letter from Keanu Reeves. pic.twitter.com/xcRVZdQNfV
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Актьорът Киану Рийвс също е написал писмо до съдията, в което моли за „снизходителност“ и „милост“ за своя „приятел“ Карл Ринш. Рийвс описва режисьора като „изключителен артист“, който обаче е способен да се „самосаботира“ в стремежа си да направи „твърде много“.Редактор: Цветина Петрова
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