Представители на различните ръководени от САЩ органи на Съвета за мир, участващи в следвоенното управление на Газа, се срещат тази седмица в Кипър. Целта е да подготвят комитет от палестински технократи, който да влезе в Ивицата, за да замени "Хамас" като управител на анклава, пише The Time of Israel.

Арабски дипломат, запознат с въпроса, определи срещата в Кипър като възможност за „пренастройване“ на инициативата след трудните първи шест месеца. Служител на Съвета за мир коментира, че срещата ще бъде рутинна и че процесът до голяма степен се движи по план.

Припомняме, че Конституционният съд у нас обяви за противоконституционно задължаването на Министерския съвет да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Устава на Съвета за мир по международна инициатива на САЩ. Решението, което беше прието единодушно, е образувано по искане на самия Министерски съвет.

Съветът за мир проведе среща през миналата седмица в Кайро, за която не беше съобщено по-рано. На нея присъстваха всички експерти от палестинска страна, наречени официално Национален комитет за управление на Газа (NCAG). NCAG беше представена през януари - заедно с няколко други органа на Съвета за мир. Той се състои от най-малко 12 комисари, всеки от които отговаря за определен ресор - земеделие, комуникации, образование, финанси, здравеопазване, жилищно настаняване, вътрешна сигурност, правосъдие, социално осигуряване, търговия, племенни въпроси и комунални услуги.

Един от членовете обаче призна нарастващото разочарование, като заяви, че не са очаквали преходът да бъде толкова дълъг, колкото се случва към момента. Той пожела анонимност, тъй като контролираният от САЩ Съвет за мир е забранил на членовете си да говорят с медиите. Главният комисар на NCAG Али Шаат даде малко интервюта малко след назначаването си и оттогава до голяма степен избягва публичното внимание.

Николай Младенов призова Съвета за сигурност на ООН да използва всички средства срещу „Хамас“

Пратеникът на Съвета за мир за Газа Николай Младенов настоя, че основната пречка, която възпрепятства влизането на NCAG в Газа, е отказът на "Хамас" да се откаже от оръжията си.

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Дипломатите от трите страни посредници в Близкия изток - Египет, Катар и Турция, признаха, че "Хамас" се е опитал да проточи преговорите по въпроса. Те обаче твърдят също, че отказът на Израел да се придържа към условията на първата фаза на примирието в Газа от октомври 2025 г. също представлява основна пречка. Дипломатите добавиха, че правителството на премиера Бенямин Нетаняху е все по-некооперативно с наближаването на избори за Кнесета през есента и че има малка надежда за пробив, докато не се проведе този вот.

Междувременно членовете на NCAG провеждат чести срещи с чуждестранни дипломати в Кайро и са преминали няколко обучения, водени от Института за глобална промяна (TBI) на висшия служител на Съвета за мир Тони Блеър. Самият Блеър, заедно с около осем служители на TBI, трябва да участва в „стратегическата работилница“ за Кипър, която ще се проведе от вторник до четвъртък. Той е поел по-голяма роля в Съвета за мира, предвид количеството ресурси, които неговият институт е в състояние да осигури.

Съветът за мир ще се опита да привлече повече международна подкрепа за възстановяването на Газа. Въпреки че бяха обещани 17 милиарда долара, само малка част от тях са преведени. Причината за това е, че страните от Персийския залив, които предложиха най-големите суми, бяха сред най-силно засегнатите от Иран през последвалите седмици. Това вероятно ще наложи преразпределяне на бюджетните приоритети.

Докато споразумението за прекратяване на огъня изискваше Израел да се изтегли до линията, която разделяше Ивицата на източна и западна половина, Нетаняху обяви миналия месец, че е наредил на армията да поеме контрола над допълнителни 20% от територията на Газа, като по този начин притисне приблизително два милиона палестинци в още по-малка част от анклава, по-близо до крайбрежието.

На фона на блокираните преговори за разоръжаването на „Хамас“, Съветът за мир се надява поне да започне изграждането на временни общности в "зелената зона", но не е ясно дали палестинците ще бъдат склонни да се преместят в израелската част на Ивицата и дали NCAG няма да загуби легитимност, ако действа под израелска окупация.

Освен това са необходими допълнителни одобрения от Израел, за да може да бъде реализиран „план Б“ на Съвета за мир. Предпочитаният вариант е „Хамас“ да се съгласи с плана за разоръжаване, предложен от Съвета за мир, което би позволило възстановяването да започне в цялата Ивица - включително в контролираната от „Хамас“ „червена зона“, докато Израел постепенно се изтегля.

Разговорите между Съвета за мир, посредническите страни от Близкия изток и представители на "Хамас" продължиха с прекъсвания през последните няколко седмици в Кайро. Терористичната групировка е преминала от пълно отхвърляне на идеята за разоръжаване към предложения, които започват с предаването на оръжията на нейните полицейски сила, както и на сравнително малкия брой тежки оръжия, които военното ѝ крило все още притежава след години на израелски бомбардировки, заявиха двама арабски дипломати. Десетките хиляди автомати АК-47, които военното крило все още държи, представляват по-сложен проблем, като представители на „Хамас“ се опасяват, че ще загубят всяко останало влияние, което имат, ако ги предадат - особено ако това стане още в началото, каза един от арабските дипломати. Преговарящите от „Хамас“ също така настояват за по-ясно формулирани условия, които да свържат процеса на разоръжаване с изпълнението от страна на Израел на ангажиментите по първата фаза, разполагането на NCAG и International Stabilization Force (ISF) в Газа, както и създаването на палестинска държава. Израел обаче вероятно няма да приеме подобни промени. Арабският дипломат предположи, че медиаторите евентуално биха могли да убедят "Хамас" да отговори с „да, но“ на предложението за разоръжаване на Съвета на мира, но въпросът тогава ще бъде дали САЩ ще сметнат това за достатъчно, за да окажат натиск върху Израел да се включи. Като се има предвид, че политическият капитал във Вашингтон вече е изразходван, за да се възпре Израел от продължаващи атаки в Иран и Ливан, не е ясно дали има желание да се полагат усилия в опити сдържане на Израел в Газа.

Междувременно, Съветът за мир продължава с плановете си. Посочва се, че целта на срещата в Кипър е „да се съсредоточи върху по-малък набор от междусекторни стратегически въпроси, които изискват ръководство и съгласуваност на лидерството“. „Дискусиите ще се съсредоточат върху мерките за сигурност, променящото се пространствено планиране, финансирането и изискванията за финансиране, комуникационната стратегия и правната и управленска рамка, необходима за подпомагане на изпълнението“, се добавя още в съобщението.

Член на NCAG съобщи, че се разработват сериозни планове за ефективно управление на Газа от страна на комитета, но призна, че те ще бъдат по-трудни за изпълнение с течение на времето, пише The time of Israel.

Редактор: Цветина Петрова