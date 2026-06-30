Луксозната руска яхта „Грейсфул”, за която се предполага, че е лична собственост на руския президент Владимир Путин, беше засечена от радар за първи път от почти четири години, съобщи Датското радио.

По информация от специализирания сайт marinetraffic.com плавателният съд е преминал вчера покрай северното крайбрежие на Дания, отбелязва агенция ДПА.

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От неделя сутринта яхтата е била ескортирана от два руски военни кораба, както и от датския военноморски флот, а по-късно и от германската брегова охрана.

„Въоръжените сили рутинно проследяват кораби, включително плавателни съдове на чужди страни, които преминават през датските протоци и териториални води, като използват способностите, определени за тази цел”, се казва в изявление на армията на Дания.

В понеделник вечерта обаче „Грейсфул” отново е спряла да излъчва сигнал. Според датските медии яхтата е изключила своя предавател за локация още през август 2022 г. – около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна, и оттогава движението ѝ е било скрито.

Редактор: Мария Барабашка