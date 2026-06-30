Малко птиче гнездо, свито от оптични влакна и суха трева, открито близо до фронтовата линия в Украйна, показва как продължаващият вече повече от четири години конфликт преобразява околната среда, казват изследователи, цитирани от „Ройтерс”.

Районите по протежение на 1200-километровата фронтова линия са осеяни с много тънки оптични влакна. Те се използват както от украинските, така и от руските войски за насочване на бойни дронове, тъй като тази технология ги прави защитени от средствата за електронно заглушаване.

Влакната, чиято дължина може да достигне до 20 километра, висят заплетени в клоните на дърветата, разпилени са из полетата и по покривите на сградите във фронтовите региони на Украйна, блестейки на слънцето като гигантски паяжини, отбелязва „Ройтерс”.

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Птиците вече са започнали да влизат в ролята на „строители” и използват изхвърлените жици, за да вият гнездата си, разказва Яна Хринко, старши научен сътрудник в киевския Музей на войната, докато внимателно изучава две крехки гнезда, изпратени в музея от военни на фронта. „Находки като тези птичи гнезда с парчета оптични влакна в тях ясно демонстрират как се променя самият характер на войната”, отбелязва Хринко.

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. с танкове, бронирани машини и артилерия. В стремежа си да компенсира превъзходството на Москва в конвенционалното въоръжение, Киев вложи огромни ресурси в разработването на безпилотни летателни апарати. Днес дроновете доминират изцяло на бойното поле, пише „Ройтерс”.

Яна Хринко допълва, че учените все още не знаят какъв вид са птиците, свили гнездата, нито как точно са успели да съберат дългите влакна. „Първото гнездо е направено предимно от суха трева и оптични влакна. При това е изплетено доста плътно”, обяснява тя.

Редактор: Мария Барабашка