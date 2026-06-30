Известното розово фламинго в Източноафриканска рифтова долина на Кения избледнява по цвят и намалява по численост заради промени в условията на регионалните езера, които застрашават крехката екосистема, съобщи „Африканюз“.

Според изследователи покачването на водните нива, предизвикано от по-интензивни валежи и други екологични фактори, променя химичния състав на алкалните езера в ареала, които поддържат популациите на птиците. При понижаване на алкалността и превръщането на водата в по-сладководна среда, намаляват цианобактериите, с които се храни фламингото.

Какво представлява тестът на фламингото

„Това, което се случва, е че алкалните езера в района на Източноафриканската рифтова долина се променят заради покачването на водните нива и в резултат се променя химията на водата, което засяга хранителната база на по-малките фламинги“, посочват експерти от природозащитната организация „Нейчър Кения“.

Според тях промените вече се наблюдават в езера като Богория и Елементаита, където популациите на фламингите са намалели значително спрямо предишни години.

Изследователите определят промените при фламингото като ранен индикатор за по-широки екологични изменения, като посочват, че покачването на водите, промените във валежите, замърсяването и човешката дейност оказват натиск върху влажните зони в региона.

Редактор: Цвета Лазаркова