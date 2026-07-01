Първите шест месеца на 2026 г. са били най-горещите, откакто в Испания се води метеорологична статистика. Средната температура за периода е била с 1,6 градуса по Целзий над климатичната норма, съобщи Испанската национална метеорологична агенция (AEMET), цитирана от АФП.

От агенцията отбелязват, че седемте най-топли първи полугодия в историята на наблюденията са регистрирани през последното десетилетие, което потвърждава тенденцията към все по-високи температури в страната. Междувременно най-малко 1028 души са починали вследствие на екстремните горещини през юни, показват данни на Института по здравеопазване „Карлос III“ в Мадрид. Месецът беше белязан от мощна гореща вълна, която засегна не само Испания, но и редица други европейски държави.

Рекордни жеги "стопиха" трамвайни релси в Лайпциг

За сравнение - през юни 2025 г. смъртните случаи, свързвани с високите температури, са били 407 – повече от два пъти по-малко. По данни на AEMET юни 2026 г. е бил най-горещият юни от началото на воденето на статистиката.

Редактор: Ралица Атанасова