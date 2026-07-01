Около 70 полета бяха отменени на летище Цюрих, Швейцария, от 30 юни вечерта до 1 юли сутринта, след като гръмотевични бури нарушиха нормалната работа на летището, съобщи Swissinfo.

Говорител на летището заяви, че освен около 70 отменени полета, повече от 30 полета, летящи към Цюрих, са били пренасочени към други летища, включително Щутгарт, Женева и Базел.

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Am Dienstagabend wütete ein Gewitter über dem Flughafen Zürich. Zahlreiche Fluggäste strandeten, Flüge wurden annulliert. Die Folgen werden auch am Mittwoch spürbar sein. https://t.co/9N2nTudLAZ pic.twitter.com/2aRviiOG3e — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) July 1, 2026

Отменените полети нарушиха плановете за пътуване на пътниците, много от които бяха принудени да останат на летището в продължение на няколко часа.

Продължителните гръмотевични бури над района на летището предизвикаха сериозни затруднения в работата му още предишната вечер. Първоначално бяха отменени 44 полета - 24 кацащи и 20 излитащи.

Редактор: Ивета Костадинова