Много от пътниците бяха принудени да останат на летището

Около 70 полета бяха отменени на летище Цюрих, Швейцария, от 30 юни вечерта до 1 юли сутринта, след като гръмотевични бури нарушиха нормалната работа на летището, съобщи Swissinfo.

Говорител на летището заяви, че освен около 70 отменени полета, повече от 30 полета, летящи към Цюрих, са били пренасочени към други летища, включително Щутгарт, Женева и Базел.

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Отменените полети нарушиха плановете за пътуване на пътниците, много от които бяха принудени да останат на летището в продължение на няколко часа.

Продължителните гръмотевични бури над района на летището предизвикаха сериозни затруднения в работата му още предишната вечер. Първоначално бяха отменени 44 полета - 24 кацащи и 20 излитащи.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС

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