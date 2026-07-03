Швейцарските ледници са на път към поредна година на тежка загуба на лед, след като необичайно ранна гореща вълна причини изчезването на зимните снежни запаси седмици преди планираното.

Изследователи, наблюдаващи ледника Рона в швейцарските Алпи, съобщиха, че в понеделник, 29 юни, страната е преминала „Денят на загубата на ледници“ - моментът, в който целият сняг, натрупан през зимата, се е разтопил и ледниците започват да губят по-стар лед. „Това означава, че сега ни остават три месеца за топене на леда, натрупан преди десетилетия и векове. И това е наистина тревожна ситуация“, споделя Матиас Хус, директор на Glacier Monitoring Switzerland, GLAMOS.

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Важната дата тази година е в края на юни, което я прави втората най-ранна в историята след зима с малко снеговалежи и две горещи вълни през май и юни. „Ледниците са в много лошо състояние по това време на годината“, отбелязва Матиас Хус. „Състоянието е почти толкова критично, колкото и през рекордната 2022 година“.

Само за две седмици екстремни горещини ледникът Рона е загубил около 1,5 метра лед, а от юни 2025 г. насам - около 8 метра. Учените твърдят, че съдбата на швейцарските ледници е все по-тясно свързана с повишаващите се температури. По-честите горещи вълни през последните години са довели до едни от най-бързите темпове на отстъпване на ледниците, регистрирани досега.