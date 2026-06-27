В петък температурите в Германия, Белгия и Холандия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето.

Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите казват, че всички трябва да внимават с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчано да не ходят на фитнес и да не пият алкохол.

Най-високата температура в историята на Германия от 41,3°C беше регистрирана - засега неофициално - в югозападния град Саарбрюкен. През седмицата, в три поредни дни там бяха отчетени най-високите температури откакто се правят измервания.

Абсолютният температурен рекорд на Чехия може да падне този уикенд, смятат синоптиците в страната. Той е 40,4 градуса и на места в неделя се очакват повече.

А в Швейцария атомната електроцентрала Безнау изключи от мрежата и двата си реактора в петък. Температурата на водата в река Ааре достигна 25 градуса. Управата на централата каза, че това не позволява да бъдат ефективно охладени реакторите.