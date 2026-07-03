Иран организира мащабно държавно погребение за убития върховен лидер Али Хаменей. Той загина преди четири месеца, в началото на военната кампания на Съединените щати и Израел срещу Иран.

В продължение на седмица Хаменей ще бъде почетен с церемонии в пет различни града в две държави - Иран и Ирак. Очаква се в поклоненията да се включат милиони хора.

Подготвят шестдневно погребение на Али Хаменей в Иран и Ирак

Въпреки тежката икономическа криза иранските власти не пестят средства за организацията на церемониите. Според анализатори не е случайно, че те съвпадат с националния празник на Съединените щати и честванията по повод 250-годишнината от основаването на страната.

За подготовката на събитията са мобилизирани държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, военнослужещи и религиозни траурни групи. Те ще координират милионите поклонници, които се очаква да пристигнат на местата, където ще се проведат церемониите.

Редактор: Ралица Атанасова