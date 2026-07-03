Международна полицейска операция, обхващаща седем държави, разкри високо организирани мрежи от мъже, които упояват и изнасилват партньорките си и използват онлайн чат групи, за да подпомагат и насърчават „ужасяващите“ си нападения, съобщиха властите, цитирани от CNN.

В повечето случаи жертвите са жени, на които е дадена упойка, преди да бъдат изнасилени, съобщиха Европол и британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA). Онлайн групите предоставят убежище на предимно мъже извършители, където те могат да координират нападенията, да споделят информация, както и да публикуват видеоклипове и снимки на насилието.

Германски и британски агенции, с помощта на правоохранителните органи от Съединените щати, Бразилия, Канада, Франция, Унгария, Холандия и Испания, започнаха съвместна операция за справяне с „развиващата се заплаха“, съобщи британската NCA.

Често жертвите нямат представа, че са били сексуално нападнати, докато не бъдат уведомени от полицията. Насилието е извършено от някой, когото познават и на когото имат доверие.

Разследванията идват след нашумелия случай с Жизел Пелико във Франция, чийто съпруг е подбудил десетки непознати да я изнасилят, докато е била в безсъзнание. Случаят шокира света и предизвика преосмисляне на насилието, основано на пола.

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От стартирането на трансграничното полицейско сътрудничество, наречено „Проект Медуза“, през април, европейските следователи са идентифицирали над 150 души - заподозрени в престъпление и техните жертви. 57 са арестувани. Според британската NCA броят на всички жертви е неясен, тъй като вероятно част от престъпленията не са докладвани.

Найджъл Лиъри, заместник-директор в NCA, заяви, че това е "най-ужасяващото, което съм виждал“.

Извършителите се стремят да дехуманизират жертвите си, а в някои случаи малтретирането се извършва в продължение на десетилетия, заявиха от Европол, който координира операцията. „Те използват криптирани услуги за съобщения, форуми и затворени чат групи, за да обменят опит, да нормализират нападенията, да улесняват незаконната търговия с лекарства, отпускани с рецепта, и наркотици, и да координират престъпни действия“, се добавя още в съобщението. В тези онлайн групи се споделя информация за това какви наркотици да използват, как да ги прилагат, как да избегнат разкриване на случайте. Също така се споделят и видеа със самите престъпни действия.

Шивон Блейк, ръководител на отдела за изнасилвания и сериозни сексуални престъпления в Кралската прокуратура на Обединеното кралство, заяви, че малтретирането „е едно от най-ужасяващите, които съм виждала в кариерата си“. „Жертвите са обект на ужасяващо сексуално насилие в собствените си домове“, каза тя.

Полицията предупреждава, че жертвите могат да бъдат от всякаква възраст и социален произход.

Жертва на брутално сексуално насилие публикува своя автобиография (ВИДЕО)

Разкрити случаи

През последните години в цяла Европа са проведени няколко ареста, издадени са осъдителни присъди на мъже, обвинени или признати за виновни в упояване и изнасилване на своите партньорки,които не били в съзнание.

Доминик Пелико е осъден на 20 години затвор през 2024 г. за упояването и изнасилването на тогавашната си съпруга Жизел. Осъдени са още 50 души.

Миналата година германският гражданин Фернандо П. беше признат за виновен в това, че е упоявал и изнасилвал съпругата си в безсъзнание в продължение на години и е споделял видеозаписи от престъпленията си онлайн Той беше осъден на 8 години и 6 месеца затвор.

Също през 2025 г. Женхао Зоу беше осъден за изнасилване на 10 жени във Великобритания и Китай и беше осъден на доживотен затвор с минимален срок от 24 години.

А през април полските власти арестуваха мъж във връзка с предполагаемо изнасилване. Полските медии идентифицираха арестувания мъж като „Пьотр“ – псевдонимът, даден на поляка, който е един от близо 1000 потребители в частна група в Telegram, посветена на споделянето на съвети относно упояването и изнасилването на партньорки.

Редактор: Цветина Петрова