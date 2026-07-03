Европейската комисия предложи пет съвместни проекта в областта на отбраната, като в два от тях е предвидено участие на България. Инициативите са насочени към разработването на ключови военни способности с европейско финансиране и са съобразени с нуждите на НАТО.

Според предложението България ще се включи в проектите за дронове и противодействие на дронове, чийто общ бюджет може да достигне 5 млрд. евро, както и в проекта за защита на морското пространство с общ бюджет до 72 млрд. евро.

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Останалите проекти са свързани с противовъздушната отбрана и с подобряването на сигурността по източния фланг на Европейския съюз. В програмата се предвижда да участват държавите членки на ЕС, Норвегия и Украйна. От Европейската комисия уточняват, че предстои Съветът на ЕС да вземе решение за бъдещите инвестиции и реализацията на предложените отбранителни проекти.

Редактор: Ралица Атанасова