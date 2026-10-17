През изминалата седмица кандидатът за президент Андрей Гюров проведе редица срещи с избиратели в Пазарджик, където представи основните си послания за ролята на президентската институция, националната сигурност, икономиката и бъдещето на България. Той подчерта необходимостта от активен, независим и прозрачен президент, който да бъде коректив на управлението и да защитава интересите на хората.

„Пазарджик ни харесва, защото сме успели да направим нещо, независимо от това колко трудно е било. Ние, в служебното правителство, в много тежка ситуация - политическа криза, зима, война, енергийна криза, успяхме да направим неща, за които не се очакваше, че могат да бъдат свършени", заяви Гюров пред избирателите в Пазарджик. И допълни: "Представяте ли си какво бихме могли да постигнем като общество, ако предпоставките бяха добри, ако и държавата си беше на мястото и подпомагаше тези политики, вместо да бъде като мащеха за едни, а да се отнася по различен начин към други?“.

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"Изключително доволен съм от начина, по който протича кампанията. Чувствам се много по-добре, когато съм на път и съм сред хората. Срещите следват една след друга и винаги се зареждам с много енергия от тях“. Това заяви в интервю за „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS кандидатът за президент Андрей Гюров.

На въпрос дали социологическите проучвания, които му отреждат значителна разлика от над 20 процента спрямо Илияна Йотова, го обезкуражават, той отговори: „По никакъв начин не ме обезкуражава това. В крайна сметка социологията е снимка, а кампанията е филм“. По думите му надеждата, енергията и ентусиазмът, които среща сред хората, му дават основание да смята, че кандидатурата му "стои добре, а пък балотажът е съвсем друг мач".

Гюров заяви, че България има нужда от президентска институция, която да внася баланс в управлението и да следи за действията на изпълнителната власт. „Чувам лозунгите, че властта трябва да бъде в сигурни ръце. Аз мисля, че сме в момент, в който контролът върху властта трябва да бъде в сигурни ръце“, подчерта кандидатът за президент, призовавайки гражданите да го подкрепят с бюлетина № 4.

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По отношение на националната сигурност Гюров коментира ситуацията в Черноморския регион, хибридните атаки, дезинформацията и рисковете за гражданското корабоплаване. Според него провеждането на Консултативен съвет по национална сигурност е било правилна стъпка, но това е трябвало да се случи по-рано. „Трябваше да оценим ситуацията със сигурността и незабавно да предприемем мерки“, заяви той.

По думите му България трябва да разговаря активно с партньорите си, включително Турция и Румъния, и да използва механизмите на Европейския съюз и НАТО за повишаване на сигурността в Черноморския регион. Гюров посочи, че активирането на член 4 от Северноатлантическия договор не означава непременно ескалация, а предоставя възможност за консултации между съюзниците.

Той коментира и икономическите последици от нестабилността в региона. Според него по-високите транспортни разходи и застраховки се отразяват върху цените и в крайна сметка се усещат от всяко българско домакинство. "Трябва проактивно да предприемем мерки, за да защитим сигурността си. А тя не е само физическа. Всички тези събития в нашата изключителна икономическа зона и като цяло в Черно море, включително стотиците атаки срещу цивилни кораби, имат отражение не само върху сигурността. Това естествено повишава цената на транспорта и застраховките. Всеки български гражданин усеща последствията в домакинството си - когато отиде в магазина и плаща по-високи цени или когато зарежда автомобила си", изтъкна кандидатът за президент.

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По темата за Украйна Гюров заяви, че България трябва последователно да защитава националния си интерес и да подкрепя усилията за постигане на траен мир с гаранции за сигурност. Той подчерта и значението на участието на страната във възстановяването на Украйна, включително чрез развитието на високотехнологични производства у нас. „Не става дума само за придобиване и заплащане на скъпи отбранителни способности, а и за създаване на възможности те да се произвеждат в България - чрез високотехнологични производства с висока добавена стойност“, посочи той. Според Гюров подобен подход може да осигури икономически растеж, нови работни места и по-високи доходи.

Кандидатът за президент коментира и отношенията между държавния глава и правителството, като подчерта, че президентът трябва да бъде балансьор, а не непременно опозиция на изпълнителната власт. „Аз винаги съм гледал на себе си като на човек, който протяга ръка, а не вдига юмрук“, заяви Гюров. По думите му, когато правителството взема правилни решения, президентът трябва да го подкрепя, но когато мнозинството налага политики, които не са в интерес на гражданите, държавният глава трябва да може ясно да изрази позицията си и при необходимост да използва правото си на вето.

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Според Гюров геополитическата ориентация на страната и ежедневните проблеми на хората не трябва да се разглеждат като отделни теми. Той изтъкна, че изборът е свързан с това в каква държава искат да живеят българите - по-богата, по-сигурна и по-спокойна, с по-високи доходи и по-добри перспективи за децата си. „Този избор не е толкова идеологически. Той е по-скоро икономически. Когато хората решават къде да работят и къде да изпратят децата си да учат, те избират Европа“, коментира кандидатът за президент.

Гюров разкритикува и икономическата политика на управляващите, като посочи увеличението на пенсиите, минималната работна заплата и допълнителните данъчни тежести като решения, които според него пряко се отразяват върху ежедневието на българските граждани. Той предупреди, че непредвидимите икономически мерки могат да повишат усещането за риск сред инвеститорите и да доведат до увеличение на лихвите по кредитите.

На въпрос дали би наложил вето върху следващия бюджет, ако бъде избран за президент, Гюров заяви, че това е конституционен инструмент, който трябва да се използва, когато даден закон работи против интересите на гражданите. По думите му е важно бюджетът да бъде обсъден отново, като бъдат чути позициите на институциите, бизнеса, работодателските организации и синдикатите - и да се намери най-правилния път.

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По отношение на съдебната власт Гюров изтъкна, че все още не е убеден дали сред номинираните за членове на Висшия съдебен съвет има достатъчно кандидати, които могат да гарантират независимост и справедливост. Той заяви, че ще следи внимателно изслушванията и аргументите в подкрепа или срещу отделните номинации, преди да формира окончателната си оценка.

Коментирайки избора на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент, Гюров заяви, че възприема тази позиция не като мост към други политически партии, а като връзка с хората.

Според него подкрепата за кандидат-президентската двойка надхвърля традиционните партийни граници. „Избирателите и българските граждани не са собственост на никоя партия“, подчерта той. И допълни, че кампанията получава положителна обратна връзка от хора с различни политически предпочитания.

Целия разговор гледайте във видеото.