Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че въпреки преднината на Илияна Йотова в социологическите проучвания, резултатите могат да се променят на балотажа. В предаването „На фокус с Лора Крумова“ по NOVA той коментира нагласите на избирателите, отказа на Йотова от дебат преди първия тур, работата на президентската институция и сигурността в Черно море.

„Ние гледаме не толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е моментна снимка“, посочи Гюров. Според него действащият президент се ползва с по-висока начална подкрепа заради рейтинга на институцията, но резултатите на неговия екип също са добри.

Гюров определи като учудващ отказа на Илияна Йотова да участва в дебат преди първия тур. По думите му тя е заявявала в предишно участие в „На фокус“, че не би избегнала подобен разговор, но сега е постъпила по различен начин.

„На един дебат бих искал да попитам Йотова как вижда България след 10 години и каква е визията ѝ за развитието на държавата ни“, заяви кандидатът за президент. Той подчерта, че е важно всички кандидати да представят публично плановете си за бъдещето на страната.

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► Защо избира Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент?

Гюров обясни, че е поканил Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент заради работата му като главен секретар на МВР. По думите му Кандев се е доказал при организирането на честни избори по време на парламентарния вот.

„Президентската институция трябва да бъде коректив на изпълнителната власт, като сред основните ѝ приоритети трябва да бъдат икономиката, отражението ѝ върху доходите и ежедневието на гражданите, както и стабилността и сигурността. Юридическото образование и опитът на Кандев в прилагането на закона са важни за тази работа", каза Гюров.

► Гюров постави въпроси за помилването на Огнян Атанасов

Кандидатът за президент коментира и помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора „Петричкия Ескобар“, извършено по времето, когато Илияна Йотова е вицепрезидент.

Гюров постави въпроса какви критерии са били използвани при решението и защо липсва прозрачност по случая. По думите му Йотова е обещала да предостави информация, но тя все още не е оповестена.

„Има и други подобни случаи на пет помилвания на осъдени за наркотрафик. Решенията са лична отговорност на Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент към съответния момент", смята Гюров.

► Критики към заседанието на КСНС за сигурността в Черно море

Гюров изрази недоволство от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което според него е било проведено със закъснение и не е довело до конкретни мерки за защита на страната. „Ние всички очаквахме да видим конкретни мерки“, заяви той.

По думите му, ако беше президент, би обявил, че България поддържа тесен контакт с Румъния и Турция заради ситуацията със сигурността в Черно море. Гюров заяви, че би поставил и въпроса за активиране на член 4 от договора на НАТО, както и защо България не участва в противодроновата защита на Алианса.

„Несигурността в региона се отразява пряко върху транспортните разходи, застраховките и цените на хранителните продукти. КСНС трябваше да направи реална оценка на ситуацията и да предложи конкретни мерки за защита", подчерта Гюров.

► „Това е срамна сделка“: Гюров за договореностите между Путин и Тръмп

Кандидатът за президент коментира и сделката между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която определи като „срамна“. Според него тя няма да подобри икономическото състояние нито на САЩ, нито на Европа.

Гюров заяви още, че продължава да се наблюдава деескалация на конфликта.

Той припомни и опита си като служебен премиер, като подчерта, че тогава екипът му е въвел нов стил на общуване с гражданите. По думите му е получил положителна обратна връзка, а сега хората отново му казват, че искат да бъде сред тях и ако бъде избран за президент.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева