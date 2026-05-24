Много смях и забавление очакват зрителите с премиерната романтична лента на режисьора Бен Майърсън „Цветя за Лили” този понеделник от 12.30 ч. по NOVA. Във филма млада консултантка неохотно е принудена да работи с талантлив цветар, който трябва да превърне скучната офис сграда в по-зелено и приветливо място. Въпреки различията помежду им, двамата постепенно откриват общ език сред цветя, растения и нови идеи. Докато заедно внасят повече живот и красота в ежедневието на хората, между тях започва да разцъфва и неочаквана романтична връзка.

По-късно от 14.30 ч. следва продължението на номинираната за три награди "Оскар" лента "Маската на Зоро" – „Легендата за Зоро“, в която режисьор отново е Мартин Кембъл.

В приключенската лента Антонио Бандерас се завръща в ролята на оригиналния маскиран отмъстител, след като е прекарал последните десет години в битки срещу неправди и жестокости. Алехандро де ла Вега (Антонио Бандерас) се изправя пред най-голямото си предизвикателство: любимата му съпруга Елена (Катрин Зита-Джоунс) го напуска и намира утеха в обятията на граф Арман (Руфъс Сюъл) – елегантен френски аристократ.

Но Алехандро знае нещо, което не е известно на съпругата му: Арман е злият мозък, който стои зад пъклен план за поробването на Съединените щати. Когато бракът и страната му са в опасност, единствен Зоро може да спаси и двата съюза, преди да е станало твърде късно.

