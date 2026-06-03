Съботният киноследобед ще стартира с една история за приключенията и обратите в отглеждането на едно дете и на…сина му, в невероятно смешната комедия „Браво, момчето ми!“ В главните роли зрителите ще видят Адам Сандлър (познат ни от филми като „Били Медисън“, „Баща мечта“ и „Дърти хлапета“) и малко по-младата му версия Анди Самбърг („Луда глава“ и „Дърти хлапета2“). Актьорският състав е допълнен от Лейтън Мийстър, която познаваме от сериала „Клюкарката“, Джеймс Каан ( „Кръстникът“ и „Мизъри“) и Сюзан Сарандън („Телма и Луиз“ и „Осъденият на смърт идва“). Забавната история проследява живота на тийнейджъра Дони Бергер (Адам Сандлър), който още в гимназията среща момичето на мечтите си. Единственият проблем е, че тя се оказва негова учителка, която няма нищо против да му разкаже всичко за птичките и пчеличките. Всеотдайната преподавателка е изпратена в затвора, но тя оставя на Дони син, плод на тяхната любов, който тийнейджърът се налага сам да отгледа, въпреки че е напълно неподготвен за задачата си.

Филмовият маратон продължава с „Клифърд, голямото червено куче“, в която зрителите ще проследят приключенията и перипетиите на един необичаен домашен любимец. Мистериозен спасител на животни подарява на Емили малко червено кученце на име Клифърд, което бързо се превръща в неин най-добър приятел. Клифърд обаче съвсем не е обикновен домашен любимец, изведнъж мъничкото животинче се превръща в голямо триметрово куче, което трудно може да остане незабелязано. Когато компания за генетични разработки се опитва да се добере до Клифърд, Емили и нейният чичо Кейси се отправят на гигантско приключение, което ще им помогне да обикнат себе си и света наоколо.

Не пропускайте „Браво, момчето ми!“ от 13.00 ч. и „Клифърд, голямото червено куче“ от 15.10 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова