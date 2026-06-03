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Гледайте „Преди да те срещна“ от 12.30 ч. и „Направено за теб с любов“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA
Неделният киноследобед ще стартира с романтичната лента „Преди да те срещна“, която разказва историята на две сестри – Хелена и Рейчъл, които водят коренно различен начин на живот. Хелена е бизнес дама от големия град с динамичен начин на живот, докато Рейчъл е учителка от провинцията, увлечена по романтичните истории.
Отегчени от ежедневието и неуспехите си на любовния фронт, двете сестри решават да разменят домовете си за двуседмична почивка. В новата и непозната за всяка от сестрите среда те неочаквано ще преоткрият гледните си точки спрямо живота, кариерата и любовта…
По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Направено за теб с любов“, която разказва историята на дизайнерката на булчински рокли Аманда, която ръководи ателие в Сиатъл.
Когато наемът на магазина се вдига драстично, тя има спешна нужда от реклама, за да спаси бизнеса си. Неочакваната ѝ среща с фотографа Джеймс ще преобърне завинаги представите ѝ за любовта.
Не пропускайте „Преди да те срещна“ от 12.30 ч. и „Направено за теб с любов“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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