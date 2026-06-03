Тази вечер зрителите на NOVA ще могат да проследят перипетиите и приключенията на холивудската звездна двойка Том Круз и Камерън Диас във филма "Истинска измама". Режисьорът Джеймс Манголд събира двамата актьори за втори път на екран в тази екшън-комедия за двойка бегълци и тяхното смайващо приключение, в което нищо и никой - дори самите те - не са такива, каквито изглеждат.

Несполучилата в любовта Джун Хевънс случайно се натъква на специален агент Рой Милър, който лети с нея в същия самолет. Полетът обаче се превръща в кошмар. Агентът повежда Джун в очарователно, но смъртоносно пътуване, за да опазят мощна батерия, държаща ключа към източник на неизчерпаема енергия.

Препускане през целия свят с постоянно променящите се обстоятелства, непредвидими предателства поставят отношенията на Джун и Рой под въпрос. Какво се случва между тях? Ще завършат ли битката между истината и доверието? Отговора очаквайте в „Истинска измама” в неделя от 20.00 ч. по NOVA.

Не пропускайте екшън комедията тази неделя от 20.00 ч. в ефира на NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова