Тоби Магуайър ще открие тъмната страна на своя супергерой във фантастичния екшън "Спайдърмен 3" в неделя от 22.10 ч. по NOVA. Третата част от поредицата отново събира звездния екип начело с режисьора Сам Рейми и актьорите Уилям Дефо, Джеймс Франко, Кирстен Дънст, но историята изненадва със своя обрат. Като почитател на комиксите на MARVEL, Рейми решава, че най-голямото изпитание за един супергерой е да се пребори със себе си и решава да постави Спайдърмен именно в такава ситуация.

В "Спайдърмен 3" Питър Паркър най-накрая успява да намери баланс между любовта към Мери Джейн и задълженията си на супергерой. Но на хоризонта се събират буреносни облаци. Когато костюмът на Спайдърмен изведнъж става чисто черен и засилва способностите му, Питър също се променя. Под влиянието на костюма той става горделив и самонадеян и дори започва да пренебрегва тези, които обича най-много. Въпреки че двама от най-страховитите злодеи – Сандмен и Веном, набират сила, най-важната битка на Питър е със самия него. Спайдърмен отново трябва да открие състраданието, което го превръща в герой.

Не пропускайте третата част от фантастичната поредица "Спайдърмен" в неделя от 22.10 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова