На 7 юни в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура”

ще бъде направена премиера на новите клипове на Dimmu Borgir, Slaughter to Prevail, Combichrist и The HU.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Михаела Найденова (Nervosa) и ще бъде припомнено какви истории разказаха While She Sleeps за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Dark Tranquillity и репортаж от нидерландския “Dynamo Metal Fest”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Breaking Benjamin, ще видят как Tesla правят кавър на Climax Blues Band, класическата песен ще бъде нa White Zombie, в “Exotic“ ще бъдат представени Shredhead, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Blind Guardian в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Bruce Dickinson, Prince of Failure, Eluveitie, Days Spent, Einherjer, Smallman и Toxpack също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 7 юни, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 12 юни от 00:30 ч. по DIEMA.

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Редактор: Боряна Димитрова