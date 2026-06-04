Креативната реализация на новата визуална идентичност на филмовия канал на Нова Броудкастинг Груп получи международно признание
Новата визуална идентичност на филмовия канал KINO NOVA постигна изключителен международен успех. Креативният екип на Нова Броудкастинг Груп спечели сребърното отличие на GEMA Awards Europe — General Entertainment в категория „Design: In-House Idents”, в оспорвана конкуренция с едни от големите медийни компании като The Walt Disney Company и Mediaset Spain. Наградите, често наричани „Оскарите“ на креативната индустрия, тази година отбелязват 70-годишнината на глобалната организация, отличаваща най-иновативните проекти, които свързват развлекателния бизнес с публиката по целия свят. Официалната церемония и награждаването на победителите се състоя в Амстердам.
Според борда на директорите и екипа на GEMA нивото на тазгодишните финалисти и победители е изключително високо и проектите във всяка категория доказват защо креативното разказване на истории продължава да бъде толкова значимо. Визуалната идентичност на KINO NOVA впечатли международното жури именно с модерен дизайн, минималистична, но дълбоко кинематографична визия.
Новата визия на KINO NOVA използва езика на светлината и движението и е вдъхновена от емблематични кино сцени. Специално създадената инсталация от лупи улавя същността на канала като портал към вълнуващите кино емоции. Заместник-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс стои в основната на идейното развитие на проекта, разработен заедно с двама от графичните дизайнери на компанията - Диана Дачкова и Емилиан Арабаджиев. Режисьор е Георги Манов (Clamer Production Studio), а оператор - Красимир Андонов.
Редактор: Боряна Димитрова
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