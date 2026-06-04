Новата визуална идентичност на филмовия канал KINO NOVA постигна изключителен международен успех. Креативният екип на Нова Броудкастинг Груп спечели сребърното отличие на GEMA Awards Europe — General Entertainment в категория „Design: In-House Idents”, в оспорвана конкуренция с едни от големите медийни компании като The Walt Disney Company и Mediaset Spain. Наградите, често наричани „Оскарите“ на креативната индустрия, тази година отбелязват 70-годишнината на глобалната организация, отличаваща най-иновативните проекти, които свързват развлекателния бизнес с публиката по целия свят. Официалната церемония и награждаването на победителите се състоя в Амстердам.

Според борда на директорите и екипа на GEMA нивото на тазгодишните финалисти и победители е изключително високо и проектите във всяка категория доказват защо креативното разказване на истории продължава да бъде толкова значимо. Визуалната идентичност на KINO NOVA впечатли международното жури именно с модерен дизайн, минималистична, но дълбоко кинематографична визия.

Новата визия на KINO NOVA използва езика на светлината и движението и е вдъхновена от емблематични кино сцени. Специално създадената инсталация от лупи улавя същността на канала като портал към вълнуващите кино емоции. Заместник-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс стои в основната на идейното развитие на проекта, разработен заедно с двама от графичните дизайнери на компанията - Диана Дачкова и Емилиан Арабаджиев. Режисьор е Георги Манов (Clamer Production Studio), а оператор - Красимир Андонов.

Редактор: Боряна Димитрова