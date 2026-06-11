Ана Пападопулу и Александър Чобанов посрещат репортера на NOVA Елизабет Методиева – Бети в тяхната градина и разказват за зрителите на „На кафе“, в рубриката „Елизабетско“, за криминалния сериал „Дъждът оставя следи“ и за предстоящите им планове. Александър е сценарист и автор на романа, който оживя на малкия екран, а Ана изпълнява ролята на Глория. Тази вечер е последният шести епизод на минисериала, в който зрителите ще станат свидетели на развръзката и ще разбират какво се е случило зад стените на Рилския манастир.

„Интересно беше през целия процес, докато създавахме този сериал от 6 епизода. Искам да благодаря на NOVA телевизия, която за пореден път застава зад такъв формат, който е рисково начинание. Създаваме го след „Майките“ и това е бутиков сериал, който е в национален ефир. Вълнувам се за финала, но очаквам оценката на зрителите. Тази вечер ще се разбере каква е цялата загадка“, сподели авторът Александър Чобанов.

Според Ана Пападопулу има тенденция за отворени финали в създаването на сериалите, тъй като това предполага продължения. Тя не е привърженик на тази практика, тъй като може да има следващ сезон без хората да очакват да разберат какво се случва и как продължава историята.

„Моята героиня Глория е интересен за изиграване персонаж и се радвам, че я повериха на мен. Майчинското чувство е нещото, което ме претегли и върху което стъпих, за да изградя образа. Нямам проблем да работя със съпруга си, защото ясно разграничавам нещата. Много пъти сме работили заедно и единственият минус, който отбелязвам е, че тъй като съм негова жена, той си мисли, че аз разбирам мислите му. Аз имам нужда да ми се кажат някои неща, които се казват на другите актьори. Но ми е приятно да работим заедно, защото харесвам това, което той прави и пише“, разкрива актрисата.

Ани Пападопулу разказва за срещата й с Антонио Бандерас в Мадрид, която се случва на представление на Народния театър. Испанската звезда посещава последното представление на „Медея“ и поздравява всички актьори и технически лица след спектакъла.

През лятото Александър Чобанов започва снимки по детския игрален филм „Светулки“ с режисьор Ясен Григоров и планира да съчетава снимките с работата си по програмата "Фортисимо", която цели да популяризира класическата музика в Софийска филхармония. Ана Пападопулу продължава да е силно ангажирана в работата си към Народния театър, но семейството ще се опита да открадне време за почивка през лятото.

Повече за представленията на Ана Пападопулу и предстоящите проекти на Александър Чобанов, гледайте във видеото.

Не пропускайте да видите развръзката в последния епизод от криминалната поредица “Дъждът оставя следи” – тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова