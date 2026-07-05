Ивомира Пехливанова разговаря с легендата в кикбокса. Кой е той? Как се постига успех в този ожесточен спорт и кога феновете на бойните изкуства ще могат да се насладят на 32-та международна гала вечер SENSHI 32 Grand Prix?

Добре дошли отново във Варна. Били сте тук много пъти. Вълнувате ли се да сте отново при нас?

Имам възможност да предавам знанията си на по-младото поколение каратисти и кикбоксьори. Ето защо съм щастлив и развълнуван да се върна тук. Не на последно място, градът е много красив.

Имаме ли много таланти тук във Варна?

Мисля, че не само във Варна. Когато идваме тук за тренировъчен лагер, идват хора от цяла Европа. Понякога и от Бразилия, Япония идват да тренират тук. Това наистина е една интернационална платформа. Разбира се, българските бойци имат предимство да са на собствена територия. И това е добър шанс за тях.

Това е 32-то издание на SENSHI 32 Grand Prix, нали? Какво да очакват зрителите от събитието?

Да, и е третото издание на аматьорската гала, която правим сега. Събитието ще се проведе на плажа к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ във Варна и ще бъде страхотно шоу, както винаги. Когато подборът на играчите е на такова високо ниво и те са равностойни, винаги се получават вълнуващи двубои.

Ако трябва да обясните SENSHI на блондинка като мен, която никога не го е гледала, какво бихте казали?

Трябва да се гледа. Бих Ви препоръчал да опитате да тренирате боен спорт, защото ако познавате това усещане, което само един боец познава, тогава ще придобиете най-добра представа. Само по себе си SENSHI е възможност за каратисти и хора, трениращи бойни спортове, да излязат на голямата сцена. SENSHI дава възможност на каратистите да се трансформират в кикбоксьори. Но най-добре ще разберете какво е усещането да изкачваш стълбичката на успеха, ако опитате да тренирате бойни спортове.

Като съдия, кое е нещото, с което никога не правите компромис на ринга?

На първо място – да се съобразяваш с правилата. Това е много важно. Всички знаят правилата, затова трябва да се спазват. Трябва да бъдем безкомпромисни. За щастие, не ми се е налагало досега. Бойците са благодарни, че се изявяват при нас. Ние сме старите легенди на ринга и те искат да ни покажат уменията си по най-добрия начин.

Какво могат младите бойци да научат на тренировъчните лагери?

Това е шест дневен тренировъчен лагер и основно ги учим на техниките на движение и как да ги използват по правилния начин. Правим спаринги, работим върху психическата устойчивост. Учим ги да преодоляват трудностите. За да усетят духа на SENSHI.

На какво бихте искали да научите младите бойци извън ринга?

Да живеят според насоките на SENSHI. Смело, достойно и твърдо. Това е най-важното, на което учиш младежите, когато идват да тренират. Как да реагират на загубата, на трудностите, но и на победите. Защото когато победиш, ти не можеш да станеш хулиган. Когато печелиш, трябва да печелиш с уважение към противника. Учим ги на издръжливост. Когато нещата станат трудни, да могат да продължават напред, но и да пазят честта си. Да остават верни на себе си.

Имате бойна сцена с Джейсън Стейтъм във филма „Транспортер“. Какво беше усещането?

Беше невероятно. Току-що бях спечелил турнира KEY1 и се появи възможността да участвам във филм с него. Обичам филмите и актьорската игра. Беше страхотно. Имахме само три дни. Бяхме във Франция. Два дни репетирахме ударите и в последния ден всичко се получи тотално различно, но все пак успяхме да го направим.

Гледайте цялото събитие на 11 юли от 19:30 часа пряко по DIEMA.