Британският уличен художник Банкси направи подарък за Свети Валентин на жителите на Бристол. Нова негова рисунка на момиченце с прашка и червени цветя се появи на фасадата на сграда в западния английски град.

Банкси, чиято самоличност е неизвестна, все още не е потвърдил, че творбата е негова. Той често използва за това Instagram, но засега не го е направил. Агентът му също отказва коментар за новата рисунка.

Today in Barton Hill, we woke up with this remarkable mural art painted on one of the houses of the area.



We hope it’s Banksy’s work.



Come and have a look yourself. Whoever painted, it’s worth admiring their creativity.

Thank you@TristanCorkPost @bbcrb pic.twitter.com/ppEiKAaOrH