Пътнически самолет извърши аварийно кацане в неделя, след като предното стъкло на пилотската кабина се пукна по време на полет. Инцидентът е станал с машина на авиокомпанията Aurigny, изпълняваща полет от летището в Гърнси (Нормандските острови) до Манчестър, Англия, предаде Vesti.bg .

От авиокомпанията потвърдиха, че самолетът е бил пренасочен към летището в Саутхемптън „в резултат на пукнато предно стъкло, възникнало по време на полет“. В официалното изявление се посочва още, че „екипажът е извършил превантивно аварийно кацане“, което е изцяло в съответствие със „стандартните оперативни процедури“. От компанията допълват, че всички пътници и членове на екипажа на борда са „живи, здрави и в добро състояние“ след инцидента.

Aurigny е регионална авиокомпания, базирана в Гърнси (Нормандските острови, разположени близо до бреговете на Франция), която изпълнява полети до различни дестинации в Обединеното кралство и Франция. От авиокомпанията добавиха, че е организиран автобусен транспорт, който да превози пътниците от Саутхемптън до крайната им дестинация в Манчестър с цел „минимизиране на неудобствата“. Обратният полет към Гърнси пък е бил изпълнен с друг, резервен самолет.

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Според информация на изданието The Independent, полетът е бил изпълняван с витлов самолет, който се използва предимно за кратки дестинации. Данните от платформата за проследяване на полети FlightAware показват, че самолетът е излетял от летището в Гърнси около 17:18 ч. местно време. По средата на пътя към Манчестър машината е направила широк обратен завой, сменяйки рязко курса на юг. Самолетът е кацнал успешно на летището в Саутхемптън в 18:08 ч. местно време, след около 50 минути прекарани във въздуха.

Подобни инциденти не са прецедент. Миналия месец самолет на Southwest Airlines също беше принуден да кацне аварийно в Тулса, Оклахома, след като предното стъкло на кабината на Boeing 737 се пукна по време на полет на близо 11 000 метра височина. Тогава Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че полетът, който първоначално е пътувал за Мериленд, е бил пренасочен незабавно, след като екипажът е докладвал за сериозна пукнатина на стъклото.

Редактор: Дарина Методиева