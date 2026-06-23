Естонските власти съобщиха за откриването на разбил се дрон, носещ около пет килограма експлозиви, в югоизточната част на страната. По предварителни данни безпилотният апарат е навлязъл в естонското въздушно пространство в началото на юни.

Дронът е бил намерен случайно от местен жител по време на косене на висока трева в поле край община Руге, недалеч от границите с Русия и Латвия. При последвалия оглед разследващите са открили и допълнителни отломки по близко дърво, което според експертите вероятно е било ударено от апарата преди падането му.

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Според ръководителя на Естонската служба за вътрешна сигурност Харис Пуусеп най-вероятно дронът е катастрофирал на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. По същото време системите за противовъздушна отбрана на Естония са засекли множество въздушни обекти, което е наложило вдигането на изтребители на НАТО за наблюдение на ситуацията.

Малко след това сигналът на един от засечените обекти е изчезнал именно в района, където впоследствие са намерени останките от дрона.

За находката е било подадено съобщение до властите на 10 юни. След оглед на място районът е бил обезопасен и отцепен, а службите уверяват, че не е съществувала непосредствена опасност за населението.

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От службите за сигурност обясниха, че информацията за случая е оповестена по-късно заради провежданите по това време мащабни военни учения в региона. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова