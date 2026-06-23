Ново земетресение беше регистрирано в Северна Евия, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Трусът е станал в понеделник вечерта в 22:48 ч. в района край Прокопи, където в неделя сутринта беше отчетено по-силно земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер.

По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, след преразглеждане на информацията, новият трус е бил с магнитуд 4,1. Епицентърът е локализиран на 8 километра югоизточно от Лимни Евия, а дълбочината на огнището е изчислена на 17,6 километра.

Сериозни щети и срутена сграда: Серия от силни земетресения разтърси гръцки остров (ВИДЕО)

Земетресението е било усетено слабо и в някои райони на Атика. В Северна Евия обаче жителите са прекарали още една нощ в тревога заради опасения от последващи вторични трусове, посочва ЕРТ.

Екипи на гражданската защита извършват проверки на жилища и обществени сгради, за да опишат щетите в Дафнуса и Прокопи. По думите на заместник-кмета по гражданска защита на Мантуди Аргирис Ляскос най-сериозни са пораженията в Дафнуса, където са засегнати над 10 къщи. Щети има още по църквата в Трупи и по отделни жилища в Каливия. Общият брой на засегнатите обекти надхвърля 100.

В понеделник училищата в засегнатите райони останаха затворени, с изключение на двата центъра, в които се провеждат националните изпити.

Първоначалните огледи в Дафнуса показват, че най-малко осем къщи са пострадали. Две от тях са получили „жълт“ статут, което означава, че не са напълно безопасни за обитаване. Общо, заедно с Прокопи, до момента 15 жилища са обозначени с жълт цвят.

След серия трусове: Обявиха извънредно положение на гръцкия остров Евия

Само в Прокопи собственици са поискали проверка на 70 жилища от инженерните екипи на дирекцията за справяне с бедствия. Огледите ще продължат поне днес, а при необходимост и утре.

След приключването на проверките ще може да започне процедурата за подаване на заявления към общините, за да бъде отпусната първа помощ на засегнатите. Очаква се това да стане в рамките на следващите десет дни.

За жилища с жълт статут собствениците могат да получат до 4000 евро първоначална помощ за покъщнина. При червен статут, какъвто към момента няма присъден на нито една къща, помощта може да достигне до 6000 евро. Ако се наложи възстановяване или реконструкция на жилище, компенсацията може да бъде до 1000 евро на квадратен метър за площ до 150 квадратни метра.

Редактор: Цветина Петкова