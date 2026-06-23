Снимка: ЕПА, архив, Видео: Reuters
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Две от жертвите са от щата Илинойс, а една - от Канзас
Tрима души загубиха живота си, а няколко други бяха ранени след поредица от торнада, които преминаха през части от Средния запад на САЩ.
Две от жертвите са от щата Илинойс, където мощно торнадо удари окръг Джеферсън в неделя вечерта. По данни на местните власти загиналите са 62-годишна и 83-годишна. Двете жени са се намирали в различни сгради, които са били напълно разрушени от стихията.
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Шерифът на окръга Джеф Бълард съобщи, че още петима души са пострадали. За щастие, нито един от ранените не е с опасност за живота.
Торнадото е достигнало района на град Маунт Върнън около 17:00 часа местно време. Според местните служби са унищожени три мобилни жилища, а публикувани в социалните мрежи снимки и видеокадри показват сериозни разрушения и фуниевиден облак над града.
Трагедията в Илинойс идва само ден след друга жертва на екстремното време в щата Канзас. В събота 64-годишeн загина, след като торнадо е откъснало от основите мобилния дом на семейството му край град Седжуик. Мъжът е баща на пет деца.
Според Националната метеорологична служба на САЩ и местни медии само в неделя са били издадени 117 предупреждения за торнада. До Центъра за прогнозиране на бури са постъпили 40 сигнала за наблюдавани торнада, основно в района между щатите Илинойс и Индиана.
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Метеоролозите от AccuWeather отчитат, че Илинойс преживява необичайно активен сезон. От началото на 2026 г. до миналата седмица в щата са регистрирани 164 торнада - повече от всяка друга година, откакто се води статистика.
Данни на Центъра за прогнозиране на бури към Националната океанска и атмосферна администрация показват, че от началото на годината в Съединените щати са отчетени общо 1031 торнада. От тях 40 са били с интензитет EF2 или по-висок, което означава значителен разрушителен потенциал.Редактор: Цветина Петкова
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