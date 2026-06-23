Делегация на талибаните пристига в Брюксел за разговори с Европейския съюз относно връщането на афганистански мигранти с отказано убежище. Издадени са еднодневни визи за участие от белгийските власти.

Срещата е организирана от Европейската комисия като част от усилията за ограничаване на незаконната миграция и увеличаване на депортациите. Въпреки че ЕС не признава официално управлението на талибаните, европейските институции поддържат контакти с Кабул по въпроси, свързани с миграцията.

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Според Human Rights Watch сътрудничеството с талибаните противоречи на позицията на ЕС, който осъжда нарушенията на човешките права в Афганистан. След завръщането си на власт през 2021 г. талибаните наложиха редица ограничения върху правата на жените и момичетата, което доведе до международна изолация на режима.

Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер защити диалога с Кабул с аргумента, че няма друг начин да бъдат обсъждани въпросите около връщането на незаконно пребиваващи афганистанци. По данни на ЕС между 2013 и 2024 г. граждани на Афганистан са подали около един милион молби за убежище в държавите членки, като приблизително половината от тях са били одобрени.

Около 20 държави от ЕС вече подкрепят връщането на част от афганистанските мигранти без право на престой, особено на лица, осъдени за тежки престъпления или представляващи риск за сигурността. Правозащитни организации обаче предупреждават, че депортирането в Афганистан поставя сериозни правни и морални въпроси заради продължаващата хуманитарна криза в страната.

Редактор: Ралица Атанасова