Тази седмица Холивуд влиза в Европейския парламент. Днес в Брюксел ще се проведат две събития, посветени на изкуствения интелект и бъдещето на творческите индустрии, чийто домакин е българският евродепутат Ева Майдел.

За филмовата индустрия AI носи както нови възможности, така и сериозни рискове – сценарии, образи, стилове, гласове и актьорски изпълнения могат да бъдат използвани без ясно съгласие и без справедливо възнаграждение.

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Нов стандарт за съгласие в ерата на изкуствения интелект

Кейт Бланшет обяви създаването на RSL Media – неправителствена организация, чиято цел е да помогне на творци, артисти и обикновени граждани да защитят своите произведения, гласове, образи и самоличност от използване от системи с изкуствен интелект без разрешение. Според Бланшет развитието на AI технологиите в момента се случва „практически без контрол и без адекватна регулация“. „За да останат хората водещият фактор пред тези технологии, съгласието трябва да бъде първото и най-важно условие“, заяви актрисата.

RSL Media е съоснована заедно с технологичния предприемач Ники Хексъм и цели да въведе глобален и лесен за разбиране стандарт за човешко съгласие при използването на творческо съдържание от изкуствен интелект. Идеята е всеки творец – не само световноизвестните звезди с екипи от адвокати – да може ясно да заяви как AI системите могат или не могат да използват неговата работа и идентичност.

„Светофар“ за изкуствения интелект

Системата е замислена като своеобразен светофар. Потребителите ще могат да определят три нива на достъп:

• зелено – използването е разрешено;

• жълто – разрешено е при определени условия;

• червено – използването е забранено.

Тези предпочитания ще бъдат превръщани в машинно четими сигнали, които AI системите да могат да разпознават преди да използват защитено съдържание. Регистърът ще обхваща филми, книги, музика, фотографии, произведения на изкуството, гласове, имена, лицеви образи, измислени персонажи, търговски марки и лога.

Безплатният публичен регистър ще позволи на потребителите да удостоверят самоличността си, да регистрират произведенията си и да зададат условията за тяхното използване от изкуствен интелект. Още сега желаещите могат да резервират собствен идентификатор за съгласие чрез платформата на организацията.

Подкрепа от звездите на Холивуд

Инициативата вече получава подкрепата на редица световноизвестни имена от киното и културата, сред които Джордж Клуни, Мерил Стрийп, Том Ханкс, Хавиер Бардем, Виола Дейвис, Кристен Стюарт, Ема Томпсън и Хелън Мирън.

„Разбира се, артистите неизбежно ще работят с изкуствен интелект. В момента обаче AI просто краде от всички нас. Това е спешна и жизненоважна инициатива, която е напълно изпълнима и трябва да бъде реализирана без отлагане“, заяви Ема Томпсън в подкрепа на проекта.

Снимка: getty images

Хелън Мирън също защити инициативата, като подчерта, че има фундаментална разлика между творческото вдъхновение и имитацията. „Едното е продължение на човешкото въображение, а другото е пречка пред него и същевременно - груба кражба“, коментира актрисата.

Режисьорът Стивън Содърбърг определи проекта като „решение на един много сериозен проблем“.

От сайтовете към самите хора

RSL Media стъпва върху съществуващата система Really Simple Licensing (RSL), разработена първоначално, за да помага на издатели и интернет сайтове да посочват дали съдържанието им може да бъде използвано за обучение на AI модели или за автоматично извличане на данни.

Новата инициатива разширява този принцип отвъд уебсайтовете и статиите, като дава възможност на самите хора да заявят дали техният глас, образ, творчество или идентичност могат да бъдат използвани от изкуствения интелект. Според технологични издания повече от 1500 медийни организации, издатели и технологични компании вече са подкрепили по-широката рамка на RSL.

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Нарастващо напрежение между творците и AI компаниите

Създаването на RSL Media идва на фона на засилващото се недоволство сред актьори, музиканти, режисьори и писатели относно начина, по който AI компании използват защитено съдържание за обучение на своите модели.

През 2024 г. Скарлет Йохансон обвини OpenAI, че е използвала в ChatGPT глас, който звучи „плашещо подобно“ на нейния, след като тя отказала предложение да озвучи системата. Компанията отрече умишлено копиране и впоследствие премахна гласа, известен като Sky.

Снимка: getty images

По-рано тази година Бланшет и Йохансон бяха сред над 700 артисти и творци, които подкрепиха кампания срещу използването на защитени с авторски права произведения без разрешение. Сред участниците бяха още актьорът Джоузеф Гордън-Левит и създателят на сериала „В обувките на Сатаната“ Винс Гилиган, който определи генеративния изкуствен интелект като „най-скъпата и най-енергоемка машина за плагиатство в света“.

Редактор: Дарина Методиева