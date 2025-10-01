Актриса - изкуствен интелект на име Тили Норуд предизвика фурор, след като създателите ѝ заявиха, че синтетичният изпълнител води преговори с агенции за таланти. Норуд e млада брюнетка, а във видео, което я презентира, тя позира пред камерите и призовава хората да се опознаят, след което благодари.

"Може да съм изкуствен интелект, но в момента изпитвам много истински емоции. Толкова съм развълнувана за това, което предстои“, написаха създателите на Тили на нейната страница. Тя има свой профил в Instagram.

Multiple talent agents are reportedly interested in signing AI actress #TillyNorwood, created by actress, comedian and technologist Eline Van der Velden through her AI company Xicoiais.



In response to growing criticism, Eline shared a statement that read: “Tilly is not a… pic.twitter.com/gRl4SFydlY — Cinemania World (@Cinemania_World) September 28, 2025

► Реакцията на актьорите

Съвсем очаквано, Холивуд реагира негативно на "актрисата". Някои от най-големите звезди, сред които Емили Блънт, Упи Голдбърг и Наташа Лион, осъдиха творението на компанията от Нидерландия.

♦ „Всяка агенция за таланти, която се занимава с това, трябва да бъде бойкотирана от всички гилдии“, каза Лион, която в момента работи с „етичен изкуствен интелект“, за да създаде игрален филм с истински актьори.

♦ „Това изкуствен интелект ли е? Боже мой... Наистина е страшно. Не правете това. Моля ви, спрете. Моля ви, спрете да ни отнемате човешката връзка", заяви Блънт.

♦ Упи Голдбърг посочи, че публиката може да различи хората от синтетичните актьори. Тя изрази скептичност относно опасенията, че творенията с изкуствен интелект ще откраднат работни места от актьорите, защото те „се движат по различен начин, лицата ни се движат по различен начин, телата ни се движат по различен начин“.

♦ Последва реакция и от страна на SAG-AFTRA - Гилдията на актьорите. В осъдително изявление от организацията написаха, че се противопостяват на създаването на Тили Норуд, тъй като вярват, че креативността е и трябва да остане в сферата на човечеството. С това от Гилдията се противопостяват на замяната на актьорите хора със синтетични изпълнители.

„За да е ясно, „Тили Норуд“ не е актьор, а е герой, генериран от компютърна програма, обучена върху работата на безброй професионални изпълнители – без разрешение или компенсация. Тя няма житейски опит, от който да черпи, няма емоция. Публиката не се интересува от това да гледа генерирано от компютър съдържание, несвързано с човешкия опит. Това не решава никакъв проблем, а го създава - с използването на откраднати изпълнения, за да се оставят актьорите без работа, застрашавайки прехраната на изпълнителите и обезценявайки човешкото изкуство.“

► Позицията на създателя на "актрисата"

Тили Норуд е дело на холандската актриса и комик Елин ван дер Велден, която според съобщенията е казала, че иска Норвуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“.

„Виждам изкуствения интелект не като заместител на хората, а като нов инструмент, нова четка за рисуване. Точно както анимацията, кукленото изкуство или компютърната графика откриха нови възможности, без да отнемат от актьорската игра на живо, изкуственият интелект предлага друг начин да си представяме и изграждаме истории“, казва Норвуд.