Повече от 200 души, заподозрени във връзки с джихадистката групировка „Ислямска държава“ и крайнолеви организации, бяха арестувани в турската столица Анкара, две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите.

По данни на прокуратурата в Анкара са задържани 209 души, а още 32-ма се издирват.

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185 от арестуваните са обвинени в принадлежност към различни крайнолеви групировки, определяни от турските власти като терористични организации. Сред тях е и Революционната народноосвободителна партия-фронт (DHKP-C) – марксистко-ленинска организация, поела отговорност за редица атентати в Турция през миналото.

Областната управа на Анкара обяви, че забранява всички демонстрации и публични прояви от 28 юни до края на срещата на върха на Северноатлантическия алианс.

Форумът е насрочен за 7 и 8 юли в турската столица и ще събере лидерите на 32-те държави членки на НАТО, включително президента на САЩ Доналд Тръмп.

Редактор: Цвета Лазаркова