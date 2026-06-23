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Без ток са около 4 000 домакинства
Повече от 90 частни домове бяха повредени от мощно торнадо в Русия. Има ранени, като броят им се уточнява. Медицинска помощ са потърсили 16 души.
Торнадото преминало в покрайнините на 30-хилядния град Кушва в Уралския федерален окръг. То съборило дървета, скъсало жиците на електропреносната мрежа и повредило десетки автомобили. Без ток са около 4 000 домакинства.
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Управата на града въведе частично бедствено положение и прави оценка на щетите.Редактор: Ралица Атанасова
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