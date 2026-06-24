Кои професии ще оцелеят в бъдеще, ще има ли нужда от преводачи, адвокати, счетоводители, музиканти, артисти, художници?

Холивуд е една от най-знаменитите жертви и затова се мобилизира. Носителите на „Оскар” актрисата Кейт Бланшет и режисьорът Стивън Содеберг стартираха във вторник от Европейския парламент безплатен регистър, където всеки да даде съгласие или забрана да бъде използван от изкуствен интелект.

"Светофар" за AI: Кейт Бланшет представя в ЕП програма за защита за артистите от изкуствения интелект

Въпреки дългата стачка на холивудските профсъюзи, нещата не са особено подобрени. Цели филми се правят с изкуствен интелект. Подмладяват се актьори, а някои дори биват съживявани. Стигна се дотам да се забрани на актьори, създадени от изкуствен интелект, да бъдат номинирани за „Оскар”.

„Събираме международно признати режисьори, директори и представители на различни организации, както и участници от България. Искаме да говорим за това къде е границата на изкуствения интелект и къде той може да помогне, за да разказваме по-добре нашите истории”, обясни българският евродепутат Ева Майдел.



Кейт Бланшет създаде Регистър за човешко съгласие - безплатен инструмент, чрез който всеки ще може да заяви дали изкуственият интелект може, или не може да използва неговото име, образ, глас, движение или творческа работа.

„Изкуственият интелект се развива стремглаво, по същество неконтролируемо и нерегулирано и без съгласие творците остават беззащитни срещу системи, обучени върху труда им”, казва Бланшет.

„Аз искам да живея в свят, създаван от хора за хора, а не от изкуствен интелект за хора. Искам експресивната креативност да продължи да съществува”, казва криейтърът Атанас Сарафов.

Системата е замислена като светофар: „зелено” - използването е разрешено; „жълто” - разрешено е при условия; „червено” - забранено. Тези предпочитания трябва да бъдат машинно четими, така че платформите и системите за изкуствен интелект да могат да ги разпознават преди да използват съдържание или самоличност.

„Изключително важно е, като се приемат промени и рестрикции, те да са полезни и за криейтърите и за изкуствения интелект, за да продължи да съществува като инструмент. Изключително важно е също да бъдат дефинирани основните проблеми”, каза още Сарафов.

Световните звезди се опасяват, че системите не се контролират с регистър, а само със закон. А законът е по-бавен от всеки алгоритъм. Дали Брюксел може да превърне холивудския апел в реални правила, остава отворен въпрос.

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Репортер: Антоанета Николова

Редактор: Ина Григорова