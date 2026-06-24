Властите в японския град Нагасаки призоваха всичките около 380 000 жители да се евакуират заради проливните дъждове и повишения риск от свлачища. Официални представители обявиха една степен под най-сериозното ниво на тревога на територията на целия град. Те призоваха жителите да избягват рисковите райони.

Японските власти предупредиха за повишен риск от „огромно“ земетресение

Японската метеорологична агенция предупреди, че се очакват още порои в други части на основния остров Кюшу, което предизвика опасения от преливане на реки и наводнения в ниските райони.

Нивото на риск беше повишено и в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, докато за по-малкия остров Шикоку бяха издадени предупреждения за проливни дъждове. Южно от Япония се образуваха и два тропически циклона.

Япония отмени предупреждението си за мегаземетресение седмица след мощен трус

През последните години в Страната на изгряващото слънце все по-често се наблюдават интензивни валежи, които учените свързват с климатичните промени. Честите интензивни валежи пък предизвикват по-чести свлачища в планинската островна държава.

Редактор: Станимира Шикова