Японските власти предупредиха за повишен риск от „огромно“ земетресение през следващата седмица, след като в понеделник край североизточното крайбрежие беше регистриран трус с магнитуд 7,7. Това стана причина за издаването на заповед за евакуация и предупреждения за цунами с височина 3 метра.

Хиляди хора бяха приканени да напуснат крайбрежните райони и да се оттеглят на по-високи места след земетресението във водите край префектура Ивате, на 530 км северно от столицата Токио. Най-големите вълни цунами са достигнали височина от 80 см. Предупрежденията бяха отменени няколко часа след труса в понеделник.



Японската метеорологична агенция обаче предупреди, че през следващата седмица може да има още по-силни земетресения, които да породят по-големи вълни. Властите заявиха, че рискът от земетресение с магнитуд 8 или повече е „относително по-висок, отколкото в нормални условия“. След подводното земетресение в понеделник, регистрирано на дълбочина 10 км, към жителите в районите, най-близки до епицентъра – на главния японски остров Хоншу и в северния регион Хокайдо – бяха отправени предупреждения за възможни по-големи вълни. Трусът се усети дори в Токио.