Airbus започва извънредни проверки на 16 самолета A380, след като при технически инспекции са открити пукнатини в елементи от конструкцията на крилата на част от машините.

Мярката е предприета след разпореждане на Европейската агенция за авиационна безопасност, която е изискала незабавен контрол на засегнатите самолети. Първоначално ще бъдат инспектирани пет машини, експлоатирани от авиокомпанията Emirates, а останалите ще преминат проверки на по-късен етап.

Инспектират над 100 самолета след мощна градушка в Атланта

Според Airbus пукнатините са установени в една от основните носещи греди на крилото – компонент, който поема значителна част от натоварването по време на полет. Проблемът е бил открит при рутинна поддръжка на самолетите.

От общо 16-те засегнати самолета, 15 са част от флота на Emirates, а един се използва от австралийската авиокомпания Qantas. Проверките на първите пет машини трябва да започнат незабавно.

„Инспекциите ще бъдат извършени в рамките на следващите 48 часа, а всички необходими действия ще бъдат предприети преди самолетите да бъдат върнати в експлоатация“, заявиха от Emirates.

От авиокомпанията подчертаха, че работят съвместно с Airbus и авиационните власти, за да се избегнат сериозни смущения в полетните програми.

Пътнически самолет кацна аварийно заради пукнатина в предното стъкло на пилотската кабина

От Airbus уточняват, че всички самолети A380 със сходна производствена история вече са идентифицирани и са включени в програмата за проверки. След приключването им компанията ще обсъди дали ще бъдат необходими допълнителни ремонти или конструктивни мерки.

Останалите 11 самолета могат да продължат да летят временно, но трябва да преминат инспекция преди да достигнат определен експлоатационен лимит, определен от регулатора.

Редактор: Цветина Петкова