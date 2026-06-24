Лица, осъдени в Австрия, ще могат да бъдат прехвърляни директно от затвора в техните родни страни. Моделът „Затвор в родината”, одобрен от правителството, беше обявен на пресконференция от министъра на вътрешните работи Герхард Карнер и министъра на правосъдието Ана Шпорер.

Конкретно се предвижда лица, срещу които има действаща забрана за влизане или пребиваване, в бъдеще да бъдат извеждани от страната без тяхно съгласие след изтърпяване на минималния срок на наказанието. Изключение ще се прави за тежки престъпления с насилие, сексуални престъпления и терористични деяния.

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Досега подобни трансфери към държавата на произход често са се проваляли заради отказа на самите засегнати лица. В бъдеще обаче това правило няма да се прилага. Както обясни министърът на правосъдието Ана Шпорер, по този начин престъпниците могат да бъдат върнати в родните си страни „против волята им”.

Мярката има за цел да намали натоварването на австрийските затвори с около 300 души годишно. В момента местата за лишаване от свобода са запълнени на 108%, което прави въвеждането на мярката спешно, включително заради подобряването на условията в затворите и постигане на целта за ресоциализация. Освен това министър Шпорер планира създаване на експертна работна група, която да разработи алтернативи на кратките ефективни присъди, особено в областта на младежкото наказателно право.

В момента 52% от затворниците и настанените в центрове за съдебно-психиатрично лечение не са австрийски граждани, като 20% от тях са граждани на други държави от ЕС.

В рамките на Европейския съюз съществува правна рамка, която задължава държавите да приемат обратно свои граждани, осъдени за престъпления. Създадена е специална работна група, която да осигури добро и тясно сътрудничество с чуждестранните власти.

Според правителствени данни през миналата година са извършени 208 подобни трансфера, а през 2026 г. до момента са осъществени 80.

Междувременно предприетите мерки за ограничаване на миграцията вече показват ефект. Преди да бъде спряно събирането на семейства, през първата половина на 2024 г. в Австрия са пристигнали над 6000 души. През първата половина на 2026 г. техният брой е спаднал до едва 55 души, съобщи министърът на вътрешните работи Герхард Карнер.

„Тази тенденция трябва да бъде трайно обезпечена”, заяви той. Според него депортирането директно от затвора е „изключително важен модел за облекчаване на полицейските органи и системата за задържане преди депортиране”.

Редактор: Мария Барабашка