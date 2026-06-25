Близо две хилядолетия след изригването на Везувий учените най-накрая започват да разчитат прочутите свитъци от Херкуланум. Това е единствената известна библиотека, оцеляла от гръко-римската античност, пише National Geographic.

През 79 г. сл. Хр. вулканът погребва Херкуланум под близо 20 метра пепел и скали. Стотици папирусни свитъци оцеляват, но се превръщат в овъглени и изключително крехки късове. В продължение на векове опитите да бъдат разгънати често са водили до частичното или пълното им унищожаване, а съдържанието им е оставало недостъпно.

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Днес, благодарение на комбинация от изкуствен интелект, рентгенова томография и мощни ускорители на частици, изследователите вече могат виртуално да „разгъват” свитъците и да четат текстовете, без изобщо да ги докосват.

Екипът на експерта по папируси Федерика Николарди е успял да извлече части от текст, който вероятно е сред най-старите свитъци, откривани някога в римски контекст. По почерка и формата на буквите учените смятат, че той може да датира от II или дори III век пр. Хр., което го прави поне столетие по-стар от останалите известни произведения в библиотеката.

Макар голяма част от текста да е загубена, разчетените пасажи разглеждат теми като моралното съвършенство, разграничаването между добро и зло, ролята на различните изкуства и границите на човешкото познание. Изследователите смятат, че произведението е свързано със стоическата философска школа.

Друг значим пробив е идентифицирането на свитъка „За боговете, книга 8” от философа Филодем. Досега учените са разполагали само с данни за първата и вероятно третата книга от поредицата. Откриването на осмата книга подсказва, че съществуват и други неизвестни части от труда, които биха могли да хвърлят нова светлина върху представите за гръцките богове и религиозните идеи в античността.

Технологията зад пробива се разработва повече от 20 години. Специалистите създават триизмерни изображения на вътрешните слоеве на свитъците, а след това алгоритми с изкуствен интелект откриват следите от мастило и възстановяват текста. Допълнителен тласък на проекта дава инициативата Vesuvius Challenge, която привлича учени и програмисти от цял свят.

В момента се изследват около 27 свитъка, но археолозите смятат, че под руините на Херкуланум може да се крият още много неразкрити текстове. Според учените новите технологии са на път да променят изцяло изучаването на древните ръкописи и да разкрият знания, останали скрити почти 2000 години.

Редактор: Мария Барабашка