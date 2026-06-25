Товарен кораб е бил повреден, след като е ударен от неизвестен снаряд край бреговете на Оман в Ормузкия проток. Това съобщи Британската морска агенция и посочи, че няма жертви.

Оман заяви, че в бъдещите споразумения за Ормузкия проток не се предвижда "такса за преминаване"

От Британската служба за морски търговски операции добавиха, че инцидентът е станал на 7,5 морски мили югоизточно от Дахит в Оман. „Търговски кораб е бил ударен от десния борд от неизвестен снаряд, което е причинило щети на мостика. Капитанът е съобщил, че няма жертви и няма въздействие върху околната среда“, заявиха още от службата.

Редактор: Ивайла Маринова