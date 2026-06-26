Министерството на финансите на САЩ отново удължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руския енергиен гигант „Лукойл“ за придобиването на негови активи извън Русия. Новият краен срок е 25 юли, става ясно от актуализирано решение на Управлението за контрол на чуждестранните активи към американското финансово ведомство.

Решението е част от продължаващия процес по преструктуриране на международния бизнес на компанията, след като Вашингтон наложи санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ през есента на миналата година. Тогава американските власти обявиха, че двете компании играят ключова роля във финансирането на руската военна машина.

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

Санкциите поставиха началото на процедура по продажба на международните активи на „Лукойл“, оценявани на приблизително 22 милиарда долара. Портфолиото включва нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции в редица държави - от Близкия изток до Северна Европа.

Още през ноември OFAC даде зелена светлина за започване на преговори с потенциални купувачи, като интерес към сделката проявиха около десет международни инвеститори и компании.

„Лукойл“ продава чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Първоначално лицензът беше издаден за ограничен период, но впоследствие срокът му беше удължаван неколкократно. Последното продължение беше до 27 юни, а сега американските власти дават на участниците в процеса още близо месец за водене на разговори.

Въпреки разрешението за преговори, всяка бъдеща сделка за придобиване на активи на „Лукойл“ ще трябва да получи отделно одобрение от OFAC, преди да бъде финализирана.

Редактор: Цветина Петкова