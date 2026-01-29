Руският петролен гигант „Лукойл“, който е подложен на санкции от САЩ, обяви, че е сключил споразумение с американската компания Carlyle за продажбата активите си в чужбина, предаде АФП.

Руската група обаче уточни, че сделката не включва активите, намиращи се в Казахстан.

През октомври 2025 г. САЩ, Европейският съюз и Обединеното кралство включиха „Лукойл“ в санкционен списък. Ръководството на компанията беше принудено спешно да търси купувач за международните си активи.

На 15 януари службата за контрол на чуждестранните активи OFAC към американското Министерство на финансите удължи лиценза за продажбата на чуждестранни активи на „Лукойл“. Документът разрешава воденето на преговори и сключването на договори с „Лукойл“, свързани с продажбата на международните активи на компанията. Срокът беше удължен до 28 януари и се отнася както за самия руски петролен производител, който притежава активи в чужбина, така и за всички дружества, в които „Лукойл“ пряко или непряко държи дял от най-малко 50%.

Съобщава се, че стойността на активите на „Лукойл“ възлиза на 22 млрд. долара.

