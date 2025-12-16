САЩ отхвърлиха офертата на група, водена от американската банка Xtellus Partners, за придобиване на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“.

Xtellus се състезаваше с енергийни гиганти като Exxon Mobil и Chevron, с базираната в Абу Даби International Holding Company, унгарската MOL и американския инвестиционен фонд Carlyle, които остават в надпреварата. Министерството на финансите на САЩ отказва коментар.

„Лукойл“ предложи продажбата на активите си, след като през октомври президентът Доналд Тръмп ѝ наложи санкции, както и на „Роснефт“ – двете най-големи енергийни компании в Русия, с цел оказване на натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение за Украйна.

Повече от дузина компании са подали оферти за активите на „Лукойл“, оценявани на около 22 млрд. долара. Те включват добивни проекти за нефт и газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции в Европа, Централна Азия, Близкия изток и Северна и Южна Америка.

Офертата на Xtellus е предвиждала организиране на безкасов суап на ценни книжа на „Лукойл“, притежавани от американски инвеститори, които да бъдат върнати на руската компания в замяна на глобалните ѝ активи. „Лукойл“ предпочитала тази оферта, но тя е била изключително сложна за изпълнение. Xtellus е консултирала партньори в наддаването, сред които американският милиардер Тод Боели и инвестиционната група Allied Investment Partners от ОАЕ. Един от източниците посочи, че „Лукойл“ и групата, водена от Xtellus, вече са подписали договор за покупко-продажба на дялове.

Министерството на финансите е уведомило групата, че няма разрешение да използва санкционирани ценни книжа в подобна сделка, което е и причината предложението да бъде отхвърлено. Сега планът е офертата да бъде отнесена до по-високо ниво за преразглеждане на решението, както и да се подаде заявление за лиценз за достъп до въпросните ценни книжа.

Американски инвестиционни фондове притежават значителни пакети акции на „Лукойл“, които бяха замразени и обезценени след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., което доведе до загуби за милиарди долари. Идеята е била тези акции да бъдат върнати на „Лукойл“ срещу активите, които впоследствие да бъдат продадени на енергийни компании, а средствата – изплатени на инвеститорите.

Миналата седмица САЩ удължиха крайния срок за преговори с „Лукойл“ до 17 януари. Удължаването със малко повече от месец, определено като общ лиценз от Министерството на финансите на САЩ, позволява на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажбата на активите и да приключват свършената работа по тях.

Редактор: Цветина Петкова