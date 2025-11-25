Леонид Федун, съосновател на руската енергийна компания „Лукойл“, е продал своя дял в петролната корпорация, оценяван на около 7 милиарда долара, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници. Сделката бележи края на 30-годишен период, в който „Лукойл“ се превърна в глобална сила, но след наложените от САЩ санкции бързо свива дейността си.

След като месеци наред успяваше да избегне наладането на санкции заради руската инвазия в Украйна, „Лукойл“ бе сериозно засегната през октомври и сега продава чуждестранните си активи. Анализаторите отдавна смятат компанията за потенциална цел за придобиване от държавния гигант „Роснефт“, който също е под западни санкции.

Роденият в Украйна и живеещ в Монако Леонид Федун е продал своя дял от приблизително 10 на сто обратно на „Лукойл“ в началото на 2025 г. – рядък пример за руски милиардер, който разпродава своите активи в страната.

През август „Лукойл“ обяви, че ще анулира 76 милиона акции, или около 11 на сто от капитала си, които е изкупила от пазара през 2024–2025 г. Делът на Федун е бил оценяван на около 7 милиарда долара според изчисления на база пазарни цени, макар че не е ясно дали това са средствата, които той е получил. „Лукойл“ отказа искане на "Ройтерс" за коментар, а контакт с Федун не бе осъществен.

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на хаотичната приватизация през 90-те години на миналия век при покойния президент Борис Елцин след разпадането на СССР.

Федун, завършил военно училище, започва кариера като преподавател през 80-те години на миналия век, когато пътува до Сибир и се среща с ключов съветски петролен директор Вагит Алекперов.

Двамата работят заедно по приватизацията на някои от най-големите нефтени находища в Западен Сибир, след като Елцин одобрява продажбата им през 1993 г. – ход, който превръща държавните предприятия в частни фирми и прави някои държавни служители милиардери за една нощ.

Докато Алекперов, като главен изпълнителен директор на „Лукойл“, работи за възстановяване на петролното производство в Русия, Федун се съсредоточава върху придобивания в страната и чужбина. Тази експанзия достига връх, когато американският гигант „КонокоФилипс“ купува голям дял в „Лукойл“ през 2004 г., но го продава през 2010 г., за да се фокусира върху бизнеса си в САЩ.

„Лукойл“ продължава да расте и след идването на власт на Владимир Путин през 2000 г. и стремежа му да установи държавен контрол над стратегическите индустрии. Компанията попада под натиск по време на данъчните проверки, които унищожават конкурента „Юкос“, но успява да оцелее.

Подобно на много руски олигарси, Федун инвестира мащабно в руския футбол, като става основен инвеститор в „Спартак“ Москва.

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Алекперов подава оставка като директор на „Лукойл“, след като Великобритания и Австралия налагат санкции срещу него. Същата година компанията обявява, че е „загрижена от трагичните събития в Украйна“ и подкрепя преговори за прекратяване на конфликта - рядко изказване, което може да се тълкува като критика към войната.

Докато Алекперов остава активен извън светлините на прожекторите, Федун започва да се оттегля, казват източниците. Той напуска поста си като вицепрезидент през юни 2022 г. и продава собствеността си във футболния клуб в „Спартак“. „Лукойл“ тогава обяснява, че Федун напуска поста си заради пенсиониране и семейни причини.

Като жител на Монако, Федун е решил да прекрати бизнес ангажиментите си в Русия, допълва един от източниците.

