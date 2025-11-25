Три компании, които проявяват интерес към покупка на активите на руската енергийна компания "Лукойл" в Румъния, водят директни преговори с компанията, заяви днес румънският министър на енергетиката Богдан Иван, цитиран от икономическото издание "Профит" и агенция "Ройтерс".

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море.

"В момента има три компании, които са изразили намерения за покупка на активите на "Лукойл" - както рафинерията, така и бензиностанциите, и те са в преки преговори с холдинга", заяви Иван, цитиран от онлайн изданието "Профит".

Какви са възможностите за продажба на "Лукойл"

"Уведомени сме преди няколко седмици, в контакт сме и предстои сключването на сделка между две частни компании, а нашият интерес очевидно е тази трансакция да бъде осъществена възможно най-скоро", добави министърът.

Румъния в момента работи по проектозакон, който би позволил на страната временно да поеме контрола над активите, ако това е необходимо, напомня "Ройтерс".

Рафинерията "Петротел" в Плоещ в момента е затворена за поддръжка, а румънски официални представители заявиха пред ЕС, че държавата има достатъчно запаси, за да гарантира, че снабдяването на пазара няма да бъде засегнато.

Рафинерията на "Лукойл" в Румъния осигурява близо една четвърт от горивата на румънския пазар.

Американските санкции срещу рафинерията "Петротел" влязоха в сила в петък, 21 ноември, а санкциите срещу бензиностанциите на "Лукойл" в Румъния предстои да влязат в сила от 13 декември.

Редактор: Цветина Петрова