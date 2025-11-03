Към момента има голяма неяснота по отношение на „Лукойл”. Рафинерията обяви, че ще продаде активите си нацяло, говореше се за азербайджанската компания. Но нещата се случват по различен начин – избраха скандинавски голям фонд, но там има подозрения за руско влияние. Международните коментари сочат, че няма доказани руски връзки с „Гънвор”, но това че няма публични такива, не означава, че OFAC ще се съгласят. Това заяви Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

"Има и друг детайл. Едно от нещата, които оказват влияние на българския пазар на горива, е поведението на сръбската рафинерия „НИС петрол”, където стана ясно, че няма да има изключения и първите санкции са наложени. Очевидно е, че санкциите започват да се усещат", допълни той.

Безлов посочи, че трябва да стане ясно дали американската администрация ще се съгласи на сделка за активите на „Лукойл” и „Роснефт”. Друг важен въпрос е и как ще реагира на нашето предложение за особен управител и отлагане на санкциите, допълни експертът.

Казусът "Лукойл": Полезните ходове на България според управляващи и опозиция

„Рафинерията „Нефтохим” е най-голямата на Балканите и влияе много сериозно на пазара. Излизането ѝ от режим на доставки ще създаде проблем не само на Балканите, но и в Турция”, допълни той.

Енергийният експерт Виктор Минчев каза, че новите санкции блокират възможността на „Лукойл” да се разплаща и затова разпродава рафинериите си. Той е на мнение, че България търси решение да не вървят пари към Русия, но е важно кой ще бъде купувачът.

„Когато се случи такава сделка, ще има преструктуриране в дружеството. Предстои да стане ясно какъв ще бъде ефектът”, допълни той.

Минчев подчерта, че не само българските служби, но и OFAC трябва да одобрят бъдещата сделка.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова