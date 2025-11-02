Правителството води преговори със Съединените щати и с Европейската комисия за възможните мерки след санкциите срещу "Лукойл". Това потвърдиха днес депутати от управляващото мнозинство. Така, след Германия и Унгария, България се нарежда сред страните, които желаят поне частично отлагане или освобождаване от последните американски санкции. Причината - ограниченията, наложени на двете големи руски нефтени компании, засягат основни рафинерии в съответните страни.

На този етап обаче властта не дава подробности заради международната обстановка.

Сред вариантите е назначаване на особен управител, с който държавата да поеме ръководството на „Лукойл”. Той обаче може да ръководи, но не и да продава.

От ИТН съобщиха, че е поискано и вариант за разширяване правомощията на особения управител.

Сред възможните опции е и придобиване на рафинерията от страна на държавата.

Правителството обаче не уточни дали сме поискали изключение от санкциите.

Опозицията разкритикува, че мерките са закъснели.

„След като бяха въведени санкциите, правителството реагира мигновено. Двама министри са определени за комуникация с OFAC и с ЕК. Това са Георги Георгиев и Жечо Станков. По отношение на всички преговори, които се водят, засега ще ги запазим в тайна, докато те не приключат. Иначе няма да бъде в полза на нашата държава. Няма как да свалим всички карти на масата, докато не осигурим горивата, за да няма сътресения в България”, заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Драгомир Стойнев: България влиза в контакт със САЩ, за да се търси решение на санкциите срещу "Лукойл"

„Не бих искала да коментирам всички опции, но една от тях е назначаването на специален управител. Нека изчакаме отговорът на американците как биха повлияли санкциите при евентуална продажба, при специален управител, при закупуване от българска страна на рафинерията. Това е част от кореспонденцията, които водим с OFAC, защото има вариант да бъдат променени правомощията на особения управител. Чакаме отговори на различните варианти, за да преценим кое е най-доброто за държавата”, каза Павела Митова от ИТН.

„Предвид, че такова беше отказано на Унгария, малко вероятно към България да бъде проявено по-снизходително отношение. Ние трябва да гарантираме, че от рафинерията не отиват пари в посока Русия – дали директно, дали през швейцарски дружества, или по друг начин. Опции има – особен управител е една от тях. Но трябва да бъде използвана внимателно и да бъде обвързана с гаранции, че „Лукойл” ще бъде продаден на западен инвеститор, а не на някой, свързан с Русия", заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Бюджет 2026

Управляващите обявиха още, че са готови с финалните сметки на Бюджет 2026 г. Очаква се в сряда той да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това да бъде внесен и в НС.

⇒ Остава решението за по-висока осигуровка за пенсиите. Увеличението ще бъде с 2 процентни пункта.

⇒ Няма да има увеличение на други данъци и здравни осигуровки.