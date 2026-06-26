Хиляди получили препоръка да напуснат домовете си заради повишен риск от свлачища и наводнения

Япония се подготвя за тежки метеорологични условия, след като две тропически бури се насочиха към страната и предизвикаха масово отменени полети, предупреждения за наводнения и опасност от свлачища в редица райони.

Японските авиокомпании отмениха най-малко 120 вътрешни и международни полета до и от южните части на страната, включително районите на Окинава и Кагошима. Причината е приближаването на силната тропическа буря Мекала, която въпреки че вече е отслабнала от тайфун, продължава да носи ветрове със скорост до 144 км/ч.

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Метеоролозите предупреждават, че през следващите дни бурята ще премине в близост до островите Кюшу и Шикоку, като е възможно да взаимодейства с друга тропическа система – бурята Хигос, която се движи над Тихия океан. Според експертите подобно развитие може да доведе до т.нар. ефект на Фудживара - рядко явление, при което две бури започват да си взаимодействат и значително усложняват прогнозите за движението и силата си.

Проливните валежи вече създават проблеми в редица райони на страната. В префектура Киото хиляди жители са получили препоръка да напуснат домовете си заради повишен риск от свлачища. Властите в Киото и Осака съобщават за покачване на нивата на реките и предупреждават населението да бъде готово за евентуални наводнения.

Заради неблагоприятните условия Японските сили за самоотбрана отмениха и първия планиран полет на транспортен самолет V-22 Osprey до остров Мияко, който трябваше да бъде част от съвместни военни учения със Съединените щати.

Последиците от бурята се усещат и в Тайван. Над 1600 души са били евакуирани от рискови райони, а училища и обществени институции в няколко области временно преустановиха работа. Властите предупреждават за опасност от наводнения, кални свлачища и нови свличания на земни маси.

След свлачище в планински район на Хуалиен се е образувало естествено езеро, което е принудило десетки жители да напуснат домовете си като предпазна мярка.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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