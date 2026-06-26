Япония се подготвя за тежки метеорологични условия, след като две тропически бури се насочиха към страната и предизвикаха масово отменени полети, предупреждения за наводнения и опасност от свлачища в редица райони.

Японските авиокомпании отмениха най-малко 120 вътрешни и международни полета до и от южните части на страната, включително районите на Окинава и Кагошима. Причината е приближаването на силната тропическа буря Мекала, която въпреки че вече е отслабнала от тайфун, продължава да носи ветрове със скорост до 144 км/ч.

Наредиха евакуация на Нагасаки заради проливни дъждове и риск от свлачища

Heavy rain has triggered landslide warnings for parts of Japan as Tropical Storm Mekkhala approaches Okinawa. Another storm is expected to near eastern Japan on Saturday, with some regions forecast to receive up to 200 mm of rain in 24 hours.



For more: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/o3oYe8s2IH — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 26, 2026

Torrential rains from a passing tropical storm shut down a swathe of southern Taiwan on Friday, leaving more than 5 million people off work or school, while neighbouring Japan issued flooding and landslide warnings.https://t.co/7ep53DbR4b — Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) June 26, 2026

Хонконг затвори училищата и отмени полети заради приближаването на тайфуна „Уифа“

Метеоролозите предупреждават, че през следващите дни бурята ще премине в близост до островите Кюшу и Шикоку, като е възможно да взаимодейства с друга тропическа система – бурята Хигос, която се движи над Тихия океан. Според експертите подобно развитие може да доведе до т.нар. ефект на Фудживара - рядко явление, при което две бури започват да си взаимодействат и значително усложняват прогнозите за движението и силата си.

Torrential rain from passing storm shuts down parts of Taiwan and Japan https://t.co/kZgYOLNrJ1 — Michael Drysch (@HalfCourtMikeD) June 26, 2026

Проливните валежи вече създават проблеми в редица райони на страната. В префектура Киото хиляди жители са получили препоръка да напуснат домовете си заради повишен риск от свлачища. Властите в Киото и Осака съобщават за покачване на нивата на реките и предупреждават населението да бъде готово за евентуални наводнения.

Заради неблагоприятните условия Японските сили за самоотбрана отмениха и първия планиран полет на транспортен самолет V-22 Osprey до остров Мияко, който трябваше да бъде част от съвместни военни учения със Съединените щати.

Последиците от бурята се усещат и в Тайван. Над 1600 души са били евакуирани от рискови райони, а училища и обществени институции в няколко области временно преустановиха работа. Властите предупреждават за опасност от наводнения, кални свлачища и нови свличания на земни маси.

След свлачище в планински район на Хуалиен се е образувало естествено езеро, което е принудило десетки жители да напуснат домовете си като предпазна мярка.

Редактор: Цветина Петкова