Израелски дрон порази района на град Набатийе в Южен Ливан, съобщи ливанската държавна информационна агенция NNA.

САЩ обявиха рамково споразумение между Израел и Ливан

До атаката се стига само ден след като Израел и Ливан сключиха рамково споразумение за сигурност с посредничеството на САЩ. То има за цел намаляването на пограничното напрежение след възобновилите се отново преди няколко месеца боеве по границата между израелската армия и ливанското шиитско движение "Хизбула".

Редактор: Ивайла Маринова